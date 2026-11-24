انتهى المطرب حكيم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «المصيف» للمخرج سليم العدوي، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة.

وجاء اختيار حكيم بناءً على رغبة المخرج سليم العدوي، الذي يرى أنه الأنسب لتقديم الأغنية، لما يمتلكه من طبقة صوتية استثنائية وقوية، وروح مميزة، وحضور لافت، وعفوية وخفة ظل، إلى جانب تاريخه الفني الكبير وجماهيريته الواسعة، فضلًا عن قدرته على تقديم الأغنيات الراقصة ذات الإيقاع الحيوي، التي تتماشى مع طبيعة المصيف وأجوائه.

ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، لتكون جزءًا من أحداث الفيلم، وذلك انطلاقًا من رؤية المخرج سليم العدوي لأهمية الأغاني والموسيقى في الأعمال السينمائية والدرامية، ودورها في تعزيز الحالة الفنية للعمل والتواصل مع الجمهور، باعتبارها أحد عناصره الأساسية.

ومن المقرر الإعلان قريبًا عن اسم الأغنية وكافة تفاصيلها.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم عمرو عبدالجليل، وسارة عبد الرحمن، ونبيل عيسى، وميدو عادل، والممثلة التونسية سلمى المحجوبي، إلى جانب عدد من الأبطال الشباب والوجوه الجديدة، ويُعد من الأعمال السينمائية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.