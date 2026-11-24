- محافظ بورسعيد: توفير السكن الملائم في مقدمة أولوياتنا والتوسع في المشروعات الجديدة بالتوازي مع تطوير المناطق القائمة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة؛ للاستماع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم في القطاعات التابعة للوزارة، وذلك في مستهل زيارة الوزيرة اليوم للمحافظة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع تابع مشروعات الإسكان والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

- أولويات المرحلة المقبلة

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن محافظة بورسعيد تحظى باهتمام كبير لدى وزارة الإسكان، مؤكدةً أهمية الاستماع إلى رؤى ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن احتياجات المواطنين، والاستفادة منها في تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تتابع مختلف مشروعات الإسكان بالمحافظة، سواء الجاري تنفيذها أو الوحدات الجاري الإعداد لتنفيذها، مع الحرص على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتحقيق الاستفادة من المشروعات وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

حلول عملية للتحديات

وشددت المنشاوي على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الوزارة والمحافظة؛ لضمان سرعة التعامل مع الملفات المطروحة، وعدم الاكتفاء برصد التحديات، بل العمل على إيجاد حلول عملية لها، ومتابعة تنفيذ ما يتفق عليه.

وأكدت الوزيرة أن التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل مسارًا مهمًا للتعرف على احتياجات المواطنين بصورة مباشرة والوقوف على أولوياتهم؛ بما يدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الإسكان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي بورسعيد.

- رؤية التطوير العمراني

من جهته، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن ملف الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى العمل وفق رؤية متكاملة للتوسع في المشروعات السكنية الجديدة، بالتوازي مع تطوير المناطق القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية كافة، وتسريع وتيرة العمل في ملفات الإسكان والتطوير العمراني؛ بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط لها، وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمناطق السكنية.

- موقف النواب والشيوخ

وبدورهم، رحب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بزيارة وزيرة الإسكان للمحافظة، مثمنين حرصها على التواصل المباشر معهم للاستماع إلى مطالب المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ومؤكدين أهمية استمرار التعاون مع الوزارة لدفع جهود التنمية وتحسين الخدمات.

- ملفات ومشروعات مطروحة

وناقش الاجتماع ملفات مشروعات الإسكان بالمحافظة، ومنها مشروعات "سكن لكل المصريين"، وموقف تنفيذ الوحدات السكنية الجاري العمل بها، إلى جانب استعراض عدد من المطالب والاحتياجات الخاصة بملفي مياه الشرب والصرف الصحي في بورسعيد.

واستعرض المشاركون جهود المحافظة في تطوير المناطق السكنية ورفع كفاءتها وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الإسكان لإقامة مشروعات سكنية جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

- التعاون مع التنمية الحضرية

واستعرض الاجتماع مخططات المحافظة المستقبلية، وجهود التعاون والتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية لإقامة وحدات سكنية، في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق وإعادة تخطيطها وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على دراسة الملفات المطروحة كافة، والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة بورسعيد.