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تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وبورصة أبو ظبي ودبي وبورصة السعودية، بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في أداء مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 8.42 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35 % ليغلق عند 50887 نقطة.

وجاء سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةعلى رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.26% ليغلق عند 34.3 جنيه، بينما كان سهم كاتليست بارتنرز ميديل ايست الأكثر انخفاضا بنسبة 6.68% ليغلق عند 33.1 جنيه.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على ارتفاع بنسبة 0.40%، مسجلا 9977 نقطة، وبلغ إجمالي قيم التداولات 2.99 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة رؤوم التجارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.84% ليغلق عند 78.0 ريال، بينما تصدر سهم شرکة وطني للحدید والصلب قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.91% ليغلق عند 2.70 ريالا.

السوق الكويتية

تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.20% عند مستوى 8894 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 73.65 مليون دينار.

وجاء سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.08% ليغلق عند 269 دينار كويتي، في حين تصدر سهم الشركة الكويتية للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 1.89% ليغلق عند 156 فلسا كويتيا.

بورصة دبي

أغلق سوق دبي المالي على ارتفاع، حيث زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.83% ليغلق عند 6359 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم.

وجاء سهم شركة الامارات ريم للاستثمار في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.75% ليغلق عند 1.66 درهم، في حين تصدر سهم شركة دبي للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 3.98% ليغلق عند 26.0 درهم.

بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي بنهاية التعاملات بنسبة 1.33%، ليغلق عند 9871 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 1.49 مليار درهم.

وجاء سهم شركة شركة حياه للتأمين في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 14.96% ليغلق عند 1.46 درهم، في حين تصدر مجموعة اي 7 - اﻷذونات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.91% ليغلق عند 1.16 درهم.