ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة بإيران، الثلاثاء، إلى نحو 284 ألف تومان، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط استمرار العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ووفقا لبيانات موقع "باشيزي كوم" المتخصص في رصد أسعار صرف العملة الإيرانية، ارتفع سعر بيع الدولار إلى نحو 284 ألف تومان، بما يعادل مليونين و840 ألف ريال إيراني.

وبذلك، تراجعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار في السوق الحرة، في وقت تواجه فيه طهران عقوبات أمريكية مشددة ومعدلات تضخم مرتفعة.

ووفق بيانات رسمية سابقة، بلغ معدل التضخم السنوي في إيران 61.4 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 128.1 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال عامي 2025 و2026، فرضت واشنطن حزم عقوبات استهدفت شبكات نقل النفط الإيراني والبرنامج الصاروخي والطائرات المسيّرة والمؤسسات المالية، إلى جانب تشديد القيود المالية والتجارية على طهران.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية على إيران أسفرت عن مقتل الآلاف، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

وشنت الولايات المتحدة لاحقا هجمات على مواقع في إيران، وسط تعثر المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف يونيو الماضي.

وكانت إيران أعلنت في 12 يوليو الماضي، إعادة إغلاق مضيق هرمز، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في الثامن من الشهر نفسه.