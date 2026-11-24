وصف رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، الثلاثاء، مساعي الحكومة الاتحادية لنقل إدارة المنافذ الحدودية وحقول النفط في الإقليم إلى بغداد بأنها "غير مقبولة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بارزاني، ونقلتها شبكة "روداو" الإعلامية التي تبث من مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان.

وقال بارزاني، تعليقا على تحركات الحكومة الاتحادية لنقل إدارة المنافذ الحدودية والحقول النفطية إلى سلطاتها: "هذه القرارات مثيرة للاستغراب وغير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف أن القرارات المذكورة لا تتوافق مع مضمون المباحثات التي أجرتها حكومة الإقليم سابقا مع الحكومة الاتحادية.

وكانت تقارير أفادت بأن الحكومة العراقية بدأت تحركات جديدة لنقل إدارة جميع المنافذ الحدودية الواقعة ضمن حدود إقليم كردستان، إلى جانب حقول نفطية، إلى السلطات الاتحادية.

وفي هذا السياق، قال صباح النعمان، متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في تصريح سابق، إن الحكومة تعتزم إبلاغ إدارة إقليم كردستان بضرورة الحصول على موافقات تصدير النفط الخام ومشتقاته حصريا من وزارة النفط الاتحادية.

وأضاف النعمان أن الإجراءات تتضمن نقل إدارة جميع المنافذ الحدودية الواقعة داخل حدود الإقليم إلى الهيئة الاتحادية للمنافذ الحدودية.

كما تشمل نقل إدارة الحقول النفطية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنيا لسيطرة الإقليم، إلى وزارة النفط الاتحادية.