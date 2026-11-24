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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مجهولين اقتحموا المنزل الريفي للأمير البريطاني وليام ‌وزوجته كيت.

وأضافت أن الشرطة تحقق في واقعة اقتحام (أنمر هول)، منزل العائلة المالكة بساندرينجهام في نورفولك بشرق إنجلترا.

وقالت الصحيفة إن وريث العرش وليام وكيت ⁠وأطفالهما الثلاثة لم يكونوا موجودين في المنزل الذي كان هدية زفافهما في 2011 من الملكة إليزابيث الراحلة.

وتنزل الأسرة في هذا المقر الريفي الذي يضم 10 غرف نوم خلال قضاء العطلات والإجازات القصيرة لكن مقر إقامتها الرئيسي في منطقة ‌قلعة ⁠وندسور غربي لندن، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يصدر بعد أي تعليق من شرطة نورفولك في حين قال متحدث باسم وليام إن الأسرة لا تعلق على ⁠المسائل الأمنية.

وجاء هذا التقرير في أثناء زيارة وليام لرئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام بمكتبه في ⁠داونينج ستريت.

وعادة ما يلتقي أفراد العائلة المالكة البريطانية بالقادة السياسيين ووزراء الحكومة ⁠في المناسبات الرسمية، إلا أن الزيارات لداونينج ستريت تكون أقل تواترا.