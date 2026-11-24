أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تواصل العمل مع شركائها في المنطقة من أجل تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخفض التصعيد الإقليمي.

وبحسب شبكة «الجزيرة»، أضاف المتحدث -خلال مؤتمر صحفي- أن الدوحة تجري اتصالات مستمرة مع كل من واشنطن وطهران، وتواصل جهود الوساطة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، لدعم المساعي الدبلوماسية وخفض التوترات في المنطقة.

ودعا الأنصاري، أطراف الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، مؤكدا ضرورة دعم الخيار الدبلوماسي باعتباره المسار الذي يمكن أن يسهم في احتواء التوترات ومعالجة الخلافات.

وأشار إلى أن قطر تواجه تحديات نتيجة التصعيد الإقليمي من مختلف الأطراف، مجددا الدعوة إلى التحلي بضبط النفس وتغليب لغة الحوار، بما يحول دون اتساع دائرة التوتر في المنطقة.

وقال الأنصاري، إن ملف هرمز وإعادة حرية الملاحة موجود ضمن جهود الوساطة، وشدد على ضرورة العودة للمفاوضات.

وشدد على أن سيادة قطر تمثل المحدد الأساسي لسياستها في التعامل مع جميع الأطراف، مؤكدا أن مواقف بلاده وتحركاتها تنطلق من حماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد أن قطر تواصل التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحمل المسئولية في المرحلة الحالية عن الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.