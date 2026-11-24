- عبدالعاطي يبرز أهمية أدوات التعاون الدولي خلال كلمته أمام المنتدى الدولي الأول للحماية الاجتماعية

نظمت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، يومي 23 و24 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شخصية من الوزراء والمسئولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المنتدى يستهدف في نسخته الأولى تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، ومناقشة قضايا استدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعالة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبدالعاطي أكد في كلمته خلال المنتدى على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها "الحماية الاجتماعية" على أجندة العمل الوطني والدولي، وما توليه القيادة السياسية من أولوية كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، مستعرضا الجهود الدئوبة التي عكفت عليها الدولة لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتوسع في المبادرات الصحية، وبرامج التمكين الاقتصادي، ودعم المرأة والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس توجها متكاملا يربط بين الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية وخلق فرص التنمية.

واستعرض الوزير عبدالعاطي خلال كلمته ما تواجهه الحكومات، لاسيما في الدول النامية، من واقع دولي بالغ التعقيد، تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع رقعة النزاعات المسلحة، وما صاحب ذلك من اضطراب بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وأعباء المديونية، وغيرها من تحديات، تستنزف بدورها الموارد الوطنية، بما يضع ضغوطا متزايدة على الحيز المالي المتاح للإنفاق الاجتماعي، وهو ما يفرض أهمية تعزيز الحوار مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبنوك التنمية ومراكز الفكر والبحث، لاستكشاف حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، تدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتساعد الدول النامية على توفير الموارد اللازمة لتنفيذها، دون تحميل اقتصاداتها أعباء إضافية غير قابلة للاستدامة.

وأشار الوزير إلى أهمية منظومات الحماية الاجتماعية في الأزمات الإنسانية، ومنها التذكير والتضامن مع الأشقاء في قطاع غزة، في ظل المحنة الإنسانية غير المسبوقة نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، ودخول فصل الشتاء، دون توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية، ومتطلبات الحماية الاجتماعية.

كما أبرز الوزير عبدالعاطي في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب في تطوير منظومات الحماية الاجتماعية، والاستفادة من التكتلات الإقليمية والاقتصادية القائمة، مع توسيع نطاق التعاون الثلاثي مع الشركاء الدوليين لبناء شراكات عملية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، فضلا عن أهمية تبني نهج تشاركي يجمع مختلف أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين.

واختتم وزير الخارجية كلمته معربا عن تمنياته في أن يسهم ما شهده المنتدى من نقاشات ثرية على مدار اليومين في بلورة أفكار ومبادرات عملية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل الخبرات الوطنية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يساعد على التوصل إلى نتائج يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية، وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة في بناء مستقبل أفضل.