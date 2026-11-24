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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، ثقته بقدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة على استعادة المبادرة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، وإنهاء التهديد الذي تمثله جماعة الحوثيين.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ»، جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، لبحث علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب العليمي، عن تقديره للموقف الأوروبي الداعم للشعب اليمني وقيادته السياسية، مثمنًا تدخلات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المجالين الإنساني والتنموي.

واستعرض رئيس مجلس القيادة مستجدات الأوضاع في اليمن، متهمًا الحوثيين بتصعيد هجماتهم داخل البلاد وعبر الحدود مع السعودية، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما اتهم الجماعة بفرض حصار على سكان محافظة تعز، وتنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على مدينة عدن ومنشآتها الحيوية، واستهداف تجمعات النازحين، وعرقلة حركة الأفراد والسلع بين المحافظات.

وجدد العليمي تأكيده أن تغير خطوط التماس لن يغير طبيعة جماعة الحوثيين، التي قال إنها تقوم على التمييز واحتكار السلطة، معربًا عن ثقته بقدرة اليمنيين وقواتهم المسلحة على استعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي البلاد.

ودعا إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية، وتشديد القيود على تهريب الأسلحة وتمويل الحوثيين، ودعم تصنيف الجماعة منظمة إرهابية على المستوى الدولي.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى انتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين والموظفين الأمميين والدوليين، إلى جانب تجنيد الأطفال وتهجير السكان وعسكرة الحياة العامة، فضلًا عن زعزعة أمن المنطقة واستقرارها خدمة لمصالح إيران.

وفي ختام اللقاء، أشاد العليمي بالدعم السعودي للشعب اليمني وقواته المسلحة، مؤكدًا أهمية المواقف السعودية في جهود إنهاء معاناة اليمنيين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.