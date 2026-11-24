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وجّه وزير الدفاع العراقي نايف مكيف الشمري، الثلاثاء، جميع الوحدات العسكرية الموجودة داخل المدن بالاستعداد لإخلاء مواقعها، تمهيدا لتسليم المسئولية الأمنية فيها إلى تشكيلات وزارة الداخلية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع يحيى رسول عبد الله، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزير أمر القطعات (الوحدات) "بالتهيؤ لإخلاء مواقعها في المدن"، على أن يجري تسليم المسئولية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان "انسيابية انتقال المهام واستمرار حماية المواطنين".

وأضاف أن الشمري وجّه أيضا بـ"تكثيف برامج التأهيل والتدريب لرفع الكفاءة القتالية"، وتركيز جهود القطعات على مهام الدفاع عن البلاد وحماية سيادتها وتأمين حدودها.

ولم يحدد البيان موعد بدء الإخلاء أو جدول تسليم المهام إلى تشكيلات الداخلية.

وقبل يومين، وجّه وزير الداخلية ياسر المالكي، خلال زيارة لمركز شرطة القناة، بسحب القوات القتالية من الشوارع وإعادتها إلى أفواجها، مع الإبقاء على انتشار قوات النجدة والمرور.

وسبق أن بدأت الداخلية تسلّم مهام أمنية من الدفاع في بعض المناطق.

ففي 4 أبريل الماضي، أعلنت الداخلية تسلّم وحداتها المهام الأمنية في قضاءي القائم والرمانة بمحافظة الأنبار غربي البلاد، ضمن مسار نقل المسئولية الأمنية داخل المدن من الدفاع إلى الداخلية.