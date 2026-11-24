بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مع وفد من النواب الفرنسيين، اليوم الثلاثاء، ضرورة استمرار الحضور الأممي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحّدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء "البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ، إضافةً إلى مسار الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها".

يشار إلى أن ولاية "اليونيفيل" تنتهي يوم 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتبارا من ذلك التاريخ وفي غضون سنة واحدة.

ويطالب لبنان باستمرار مهمة "اليونيفيل"، وحال تعذّر ذلك بوجوب بقاء القرار 1701 المرجعية القانونية لأي ترتيبات جنوبي البلاد.