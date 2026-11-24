أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة لعام 2027، بنفقات تبلغ نحو 371.2 مليار دولار وإيرادات تقدر بنحو 320.4 مليار دولار، وعجز متوقع بنحو 50.8 مليار دولار.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت الوكالة بأن مجلس الوزراء اعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ تريليون و392 مليارا و100 مليون ريال (371.2 مليار دولار).

وقدّر المجلس الإيرادات العامة للدولة بتريليون و201 مليار و540 مليون ريال (320.4 مليار دولار)، والعجز بنحو 190 مليارا و560 مليون ريال (50.8 مليار دولار).

ووجّه ولي العهد السعودي الوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية التي تضمنتها الميزانية، وتسخير الموارد والإمكانات الوطنية بما يحقق مصالح المواطنين.

وأكد أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال عام 2026، مستندا إلى أسس راسخة وسياسات مالية مرنة ونهج استباقي في التخطيط طويل المدى.

وأشار ولي العهد إلى أن الاستثمارات النوعية أسهمت في تعزيز جاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية، ما مكّن المملكة من مواصلة التنمية والتعامل مع مختلف الأزمات والتحديات، وفق "واس".

وتأتي موازنة عام 2027 في إطار سياسة الإنفاق التوسعي التي تنتهجها السعودية منذ سنوات لدعم النمو الاقتصادي غير النفطي، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية المرتبطة بـ"رؤية السعودية 2030"، قبل استحقاقات كبرى تستضيفها البلاد مطلع العقد المقبل، مثل معرض "إكسبو 2030" وكأس العالم لكرة القدم 2034.