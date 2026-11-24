قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغتها برصد ثلاث حالات إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور مؤكدة مختبريا ⁠في ولاية واشنطن، توفيت إحداها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحالات الثلاث كانت لبالغين يعملون في مزارع تربية الأبقار في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ⁠وهي المنطقة التي تم فيها مؤخرا رصد فيروس إنفلونزا الطيور بين الماشية.

وأوضحت ⁠المنظمة أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل ⁠على انتقال العدوى من إنسان إلى ⁠آخر بناء على المعلومات المتاحة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وتعد إنفلونزا الطيور أحد أنواع الإنفلونزا الحيوانية المنشأ التي تصيب الطيور البرية والدواجن ويسببها النمطان الفرعيان للفيروس (A (H5N1، و(A (H9N2.

ويتعرض البشر أحيانًا إلى الإصابة بإنفلونزا الطيور؛ وإن كانت العدوى لا تنتقل بسهولة فيما بينهم. وتقترن غالبية حالات الإصابة البشرية بإنفلونزا الطيور بالاتصال المباشر أو غير مباشر بالدواجن المصابة، حيةً كانت أو ميتةً.

وتتراوح مدة حضانة فيروس (A (H5N1 من يومين إلى 5 أيام في المتوسط، وقد تصل إلى 17 يومًا. وتتضمن أعراض العدوى في البشر الإصابة بالحمى، والإعياء، والسعال، والتهاب الحلق، وآلام العضلات.