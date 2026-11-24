قال جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن التحالف أعلن، منذ قليل، تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض لهجوم، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع الحادث.

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم يُعد الثالث الذي يستهدف أحد مباني مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض، في ظل استمرار استهداف المباني والمنشآت المدنية والاقتصادية والنفطية في المملكة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن الدفاعات الجوية السعودية واصلت التصدي للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي، وتمكنت من اعتراض عدد منها، لافتًا إلى أن الجهات المعنية ستعلن لاحقًا تفاصيل الأضرار الناجمة عن الهجوم الأخير.

وأشار إلى أن ولي العهد السعودي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وجّه عددًا من الرسائل المهمة، مؤكدًا أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان الأساس للحفاظ على المكتسبات التنموية ومواصلة مسيرة التطوير، إلى جانب تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية من خلال توطين الصناعات العسكرية وإدخال تقنيات وخدمات دفاعية جديدة.

وتابع أن ولي العهد أشاد بالضباط والأفراد في القوات المسلحة، مثمنًا ما يقدمونه من تضحيات وجهود في الدفاع عن المملكة، وموجهًا إليهم رسائل شكر وتقدير وطمأنة، ومؤكدًا اعتزاز القيادة والشعب السعودي بما يبذلونه من جهود.

واختتم الوصيف بالإشارة إلى أن مناطق مختلفة من المملكة تعرضت خلال الفترة الماضية لهجمات متعددة، فيما واصلت الدفاعات الجوية السعودية التصدي لها واعتراض عدد منها.



