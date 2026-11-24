كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لم تصدر حتى الآن الموافقة النهائية على نقل نحو 60 صاروخاً اعتراضياً من منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» إلى أوكرانيا، رغم تخصيصها بالفعل لصالح كييف وتمويلها من جانب حلفائها الغربيين.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث لم يوافق بعد على نقل هذه الصواريخ، التي تشمل طرازات أميركية الصنع من نوعي PAC-3 وPAC-2، بعضها موجود في مخزونات أوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن الشحنات المتأخرة تتضمن 40 صاروخاً من طراز PAC-3، كان من المقرر تسليمها على أربع دفعات خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، بواقع 8 صواريخ في سبتمبر، و10 في أكتوبر، و10 في نوفمبر، و12 في ديسمبر، إلا أن أياً من هذه الشحنات لم يحصل على الموافقة اللازمة لنقلها.

كما تنتظر نحو 20 صاروخاً إضافياً من طراز PAC-2، وهو إصدار أقدم من صواريخ «باتريوت»، الحصول على الموافقة الأميركية لتسليمها إلى أوكرانيا.

وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن واشنطن تحتفظ بسلطة الموافقة على تصدير الصواريخ الأميركية وإعادة تصديرها، حتى عندما تكون موجودة في مخازن أوروبية، وهو ما يجعل نقلها إلى كييف مرهوناً بموافقة السلطات الأميركية.

ويأتي تأخر تسليم الصواريخ في وقت تواجه فيه أوكرانيا تصعيداً في الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن والبنية التحتية الحيوية، مع اقتراب فصل الشتاء، وسط تحذيرات من تزايد تعرض البلاد للصواريخ الباليستية الروسية في ظل نقص صواريخ الاعتراض.

وفي هذا السياق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، الولايات المتحدة بالسماح بنقل صواريخ «باتريوت» التي دفع حلفاء بلاده بالفعل تكلفتها، مؤكداً أهمية تسريع وصولها لحماية المدن والمنشآت الأوكرانية.

كما حذر زيلينسكي، في خطاب مساء الاثنين، من استعداد روسيا لشن هجمات جديدة، داعياً الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية بإمدادات الصواريخ الاعتراضية إلى التعامل مع هذه التحذيرات بجدية.

فيما أكد متحدث باسم البنتاجون للصحيفة عدم حدوث أي تغيير في سياسة وزارة الدفاع الأميركية بشأن دعم أوكرانيا، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الشحنات المتأخرة.

ولفت التقرير أيضاً إلى تعثر مسار منفصل يهدف إلى الحصول على موافقة أميركية تسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة «باتريوت» محلياً، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد تعهد في يوليو الماضي بمنح كييف حق تصنيع هذه الأسلحة بالتعاون مع الجانب الأميركي.

وبحسب الصحيفة، وافق هيجسيث على الاتفاق من حيث المبدأ، قبل إحالة الملف إلى مايكل دافي، وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون الاستحواذ، لإجراء مراجعة إضافية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية في ظل محدودية المخزونات العالمية من صواريخ «باتريوت»، إذ قال زيلينسكي إن بلاده تلقت في المتوسط نحو 12 صاروخ اعتراض شهرياً من الولايات المتحدة خلال العام الجاري، بينما تطلق روسيا نحو 150 صاروخاً باليستياً شهرياً.

وذكر التقرير أن زيلينسكي طلب من واشنطن توفير حزمة شتوية تضم 300 صاروخ اعتراض من منظومة «باتريوت»، لكن ترامب رفض الطلب، مشيراً إلى محدودية المخزونات العالمية، التي تعرضت لضغوط إضافية بفعل الحرب الأميركية في إيران.

وخلصت الصحيفة إلى أن تأخر الموافقات الأميركية يعزز مخاوف مسؤولين أوكرانيين من إمكانية استخدام المساعدات العسكرية ورقة ضغط لدفع كييف نحو تسوية سريعة مع موسكو، قد تتضمن تقديم تنازلات إقليمية وسياسية.