- الـAI يساهم في زيادة إنتاجية العاملين في بعض الوظائف بنسبة 20% بحلول 2030

- 200 ميجاواط القدرة المخططة لمراكز البيانات في مصر خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة على التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية، وتوفير منظومة معلومات وبيانات أكثر دقة واحترافية، بما يدعم كفاءة التحليل الاقتصادي، ويساعد في تحسين عملية صنع القرار، شريطة تغذيته بالبيانات المطلوبة والدقيقة.

وأضاف محيي الدين، خلال المحاضرة التي ألقاها أمس الاثنين بالمجمع العلمي المصري تحت عنوان "الجيد والسيئ والقبيح في الذكاء الاصطناعي"، أن كفاءة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ باتجاهاتها ترتبط بمدى توافر البيانات اللازمة وجودتها، إذ تمثل المعلومات الدقيقة مدخلا أساسيا للحصول على نتائج أكثر موثوقية يمكن الاستفادة منها في إدارة الاقتصاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الحكومة إلى التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة؛ إذ أعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الاثنين، أن الوزارة اقترحت البدء في تنفيذ ثلاثة تطبيقات ذات أولوية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من 2025 إلى 2030 التوسع في توظيف هذه التكنولوجيا وتنمية صناعة مصرية متخصصة، من خلال ستة محاور تشمل الحوكمة والبيانات والبنية التحتية والتكنولوجيا والتطبيقات والنظام البيئي وبناء القدرات، كما تستهدف إعداد أكثر من 30 ألف متخصص في المجال والوصول إلى ما لا يقل عن 250 شركة ناشئة بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، خلال الندوة، أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يمثلان أحد أبرز المخاطر التي يتعين على الدول الاستعداد لها، بالتوازي مع الاستفادة من الفرص الاقتصادية والإنتاجية التي تتيحها هذه التقنيات، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا لرفع إنتاجية العاملين في 13 إلى 20% من الوظائف، مقابل تهديد الأتمتة لأقل من 10% منها، موضحا أن الأتمتة يقصد بها استبدال البشر بالتكنولوجيا.

وأوضح أن تكلفة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي انخفضت بنسبة 99% منذ مارس 2023، لافتا إلى أن قطاعات التعدين والزراعة والنقل سجلت زيادات في الإنتاجية تتراوح بين 20 و30% بفعل تطبيقات هذه التكنولوجيا.

وحذر محيي الدين من تنامي استهلاك مراكز البيانات للكهرباء، متوقعا ارتفاعه من 415 تيراواط في الساعة في 2024 إلى نحو 945 تيراواط في الساعة بحلول 2030، في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار محيي الدين إلى أن القدرة المخططة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في مصر تبلغ 200 ميجاواط، مقابل 5 آلاف ميجاواط لمشروع "ستارجيت" في الإمارات، و1900 ميجاواط لمشروع "هيومان" في السعودية بحلول 2030، بما يعكس أهمية التكامل والتنافس الإقليمي في بناء البنية التحتية التكنولوجية.

واستعرض مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، التي تتضمن الوصول إلى 30 ألف متخصص، وأكثر من 250 شركة عاملة في المجال، ورفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، واستكمال خدمات الكهرباء والإنترنت، وتطوير المهارات الرقمية، إلى جانب وضع إطار قانوني وحوكمي ينظم استخدام التكنولوجيا ويحد من مخاطرها.

كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والصناعي لتطوير صناعة تكنولوجية محلية، مؤكدا أن تصنيع الهواتف المحمولة محليا لا يضمن وحده الحماية من الاختراقات، وأن الهدف يجب أن يتجاوز التجميع إلى بناء قدرات صناعية تجعل مصر طرفا مؤثرا في هذه الصناعة.