استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سيدريك كريمرز، رئيس أنشطة الغاز المتكاملة بشركة شل العالمية، وداليا الجابري، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لشركة شل مصر؛ لبحث سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودفع المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي المسال متمثلة في مجمع إدكو، وذلك في ضوء خطط شل المستقبلية للتوسع في أعمالها بمصر.

وتناول اللقاء النجاحات الأخيرة التي حققتها شل في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، في ضوء برنامج العمل الطموح الذي نفذته الشركة خلال عام 2026، والفرص المتاحة لزيادة الإنتاج من منطقة غرب الدلتا، إلى جانب بحث آليات تعظيم الاستفادة من مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال، في إطار الشراكة القائمة مع قطاع البترول.

كما بحث الجانبان تطورات مشروع ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، الذي تقوم بتشغيله شركة شيفرون بالشراكة مع شل، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

وأكد المهندس كريم بدوي أن الشراكة مع شركة شل تشهد نقلة نوعية، في ضوء ما تحققه من نتائج ملموسة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أن برامج العمل التي نفذتها الشركة خلال العامين الماضيين أسهمت في إضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي، وكان أحدثها بدء الإنتاج من حقل مينا غرب بالبحر المتوسط، بما يعكس أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتسريع تنمية الاستكشافات.

وأضاف أن الاتفاق الحكومي لتسريع تنمية حقل أفروديت القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجال الغاز بشرق المتوسط، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من موارد الغاز والتسهيلات والبنية التحتية المتاحة في البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجانب القبرصي والشركات العاملة في البلدين لإنهاء الإجراءات التي تمهد لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وشدد الوزير على أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء يمثل رسالة ثقة مهمة للمستثمرين، ويعزز مناخ الاستثمار في قطاع البترول، ويدعم خطط الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي.

من جانبه، أكد سيدريك كريمرز أن النتائج الإيجابية التي تحققت في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر عززت توجه شركة شل نحو تنفيذ برامج عمل طموحة وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن بدء الإنتاج من حقل مينا غرب يمثل خطوة مهمة في أنشطة الشركة، وأن مصر تعد إحدى مناطق النجاح بالنسبة للشركة.

وأضاف أن الشركة تولي أهمية كبيرة للعمل مع قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال، وترى مستقبلا واعدا لصناعة الغاز الطبيعي المسال في مصر، خاصة في ضوء الفرص التي تتيحها مشروعات الربط الإقليمي، مشيدا بجهود مصر في العمل مع كل الأطراف لتسريع التنفيذ.

واستعرض اللقاء توجه شركة شل للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بمناطق جديدة في البحر المتوسط، بما يعكس تطلع الشركة إلى تعزيز حضورها الاستثماري في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الغاز الطبيعي.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس ثروت الجندي، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز بالوزارة.