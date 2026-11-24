ذكرت منظمات حقوقية وسلطات محلية فى نيجيريا أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في هجمات استهدفت مجتمعات محلية في شمال وسط نيجيريا، في أحدث موجة عنف مرتبطة بنزاعات طويلة الأمد بين الرعاة والمزارعين حول المراعي والموارد الأخرى.

وذكرت جمعية مربي الماشية في نيجيريا (ماكبان) التي تمثل في الغالب رعاة من عرقية الفولاني ذات الأغلبية المسلمة، أن 64 شخصًا من مجتمعات الفولاني قُتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة بورجو بولاية النيجر النيجيرية.

وقال يوسف أبو بكر المساعد الخاص لجمعية مربي الماشية في نيجيريا في بيان أمس الاثنين: "إن الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة رجال ونساء وأطفال وكبار سن، خسارة مؤلمة ومفجعة". ودعا إلى إجراء تحقيق "لتقديم الجناة إلى العدالة".



وذكرت منظمة العفو الدولية عبر فرعها في نيجيريا إنها حصلت على مقاطع فيديو وصور تُظهر "أطفالًا يُصطفون ويُذبحون واحدًا تلو الآخر، بينما يرقد آباؤهم وأمهاتهم في بركة من دمائهم".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الغارة يُعتقد أنها جاءت ردا على هجوم سابق وقع يوم السبت الماضى.