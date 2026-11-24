شهدت فعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2026 تكريم عدد من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية، إلى جانب مجموعة من الإعلاميين والمذيعين؛ تقديرا لمسيرتهم وإسهاماتهم في المجالين الأكاديمي والإعلامي.

بدأت مراسم التكريم بدعوة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورة سالي جاد، رئيس القمة، إلى المسرح، للمشاركة في مراسم التكريم.

وشملت قائمة المكرمين: الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير أحمد رشيد خطابي.

كما شهدت القمة إطلاق "وسام الإبداع والتميز" للمرة الأولى، تقديرا لمسيرات الريادة والعطاء في المجالين الأكاديمي والإعلامي.

وشملت قائمة الحاصلين على وسام الإبداع والتميز في المجال الأكاديمي كل من: الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة قطاع الإعلام وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا وعضو لجنة التعليم، والدكتور سامي طايع، أستاذ الإعلام ومستشار رئيس الأكاديمية العربية لشئون كليات الإعلام.

كما ضمت القائمة الدكتورة عزة أحمد هيكل، العميدة المؤسسة لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية، والدكتورة ماجي حلواني، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة سوزان القليني، العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتورة هويدا مصطفى، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة نشوى عقل، أستاذة الإعلام وعضو لجنة الإعلام بمجلس النواب.

وفي المجال الإعلامي، كرمت القمة الإعلامي طوني خليفة، المدير العام لقناة ومنصة "المشهد"، تقديرا لمسيرته في تقديم الحوارات التلفزيونية، والإعلامي إمام عمر، مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والإعلامي أسامة منير، صاحب البرنامج الشهير "أنا والنجوم وهواك".

كما شملت قائمة المكرمين الإعلامية جاسمين طه زكي، تقديرا لتميزها في تقديم البرامج الثقافية والفنية والفعاليات والمحافل الإعلامية الكبرى، والإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، الذي جمع بين دراسة الطب والعمل الإعلامي، وترك بصمة في برنامج "صباح الخير يا مصر" والبرامج الناطقة باللغة الإنجليزية.

وشهدت الفعاليات تكريم عدد من الشركاء الذين أسهم حضورهم ودعمهم في نجاح النسخة الثالثة من القمة، إذ كرم الدكتور إسماعيل عبدالغفار والدكتورة سالي جاد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تقديرا لمشاركته ودعمه للقمة.