حذرت السفارة الأمريكية في اليونان، مواطني الولايات المتحدة من تهديدات أمنية محتملة خلال موسم العطلات، داعية إياهم إلى توخي الحذر والانتباه إلى محيطهم، لا سيما في الأماكن السياحية والمناطق التي تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة.

وقالت السفارة، في تنبيه أمني نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن التجمعات الكبيرة والفعاليات العامة قد تمثل أهدافًا محتملة للجماعات الإرهابية والعناصر الإجرامية، مشيرة إلى أن الهجمات، بما في ذلك تلك التي ينفذها أفراد بمفردهم، قد تقع دون سابق إنذار أو بتحذير محدود.

وأوضحت أن المواقع السياحية والأسواق ومراكز النقل والمراكز التجارية ودور العبادة وغيرها من الأماكن العامة قد تكون عرضة لمثل هذه التهديدات، وحثت المواطنين الأمريكيين على توخي يقظة إضافية خلال المهرجانات والفعاليات المرتبطة بموسم العطلات، مع الالتزام بتعليمات الشرطة وفرق الطوارئ.

كما نبهت السفارة إلى احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر والحياة اليومية في أنحاء أوروبا خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الإضرابات والمظاهرات خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن تهديدات كاذبة بوجود قنابل استهدفت، خلال نوفمبر الجاري، قطاع الطيران المدني في عدد من الدول الأوروبية، ما تسبب في اضطرابات بالرحلات الجوية.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى الخارج إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على التطورات التي قد تؤثر في حركة النقل أو الحياة اليومية، والتواصل مع شركات الطيران للتحقق من أي تغييرات أو اضطرابات محتملة في مواعيد الرحلات.

وشددت على أهمية تجنب المظاهرات والمناطق التي تشهد انتشارًا أمنيًا مكثفًا، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، وتأمين المتعلقات الشخصية، إلى جانب إبلاغ أفراد الأسرة والأصدقاء بخطط السفر والبقاء على تواصل معهم.

كما حثت المواطنين على التسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الأذكياء، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لتلقي آخر التحديثات والتنبيهات الأمنية المتعلقة بوجهات سفرهم، ومتابعة الحسابات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.