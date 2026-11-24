يرى معتصم سالم، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق، هو أفضل لاعب في مصر خلال الوقت الحالي.

وقال سالم في تصريحات إذاعية: «لا أؤمن بمكر كرة القدم، وما زال الوقت مبكرًا على حسم لقب الدوري المصري الممتاز».

وأضاف: «تعجبني استمرارية مهند لاشين واحترافيته، فهو أفضل لاعب في مصر خلال الوقت الحالي، ولديه استمرارية غير عادية لن تجدها في أي لاعب آخر في مصر».

وتابع: «مهند لاشين يحافظ على نفسه بشكل مميز، سواء من حيث النظام الغذائي أو مواعيد النوم أو التدريبات مع الفريق، فضلًا عن عقليته الاحترافية».