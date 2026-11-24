شهدت فعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2026، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي والتدريب المهني بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشركة «مانجيز للتدريب والتطوير»، بهدف تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.

ووقع مذكرة التفاهم عن الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، فيما مثل شركة «مانجيز للتدريب والتطوير» علاء الكحكي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في مجالي التدريب والتطوير المهني.

وكانت قد شهدت فعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2026، تكريم عدد من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية، إلى جانب مجموعة من الإعلاميين والمذيعين، تقديرًا لمسيرتهم وإسهاماتهم في المجالين الأكاديمي والإعلامي.