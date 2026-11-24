تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 والتي جاء في مقدمتها:



• اليوم.. بدء الاكتتاب على أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة بخصم 15% عن السعر العادل

فتحت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، سوق الصفقات الخاصة، لتنفيذ طرح حصة 15% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، ثاني الطروحات الحكومية بالبورصة خلال 2026، وذلك بسعر يتراوح بين 12 جنيهًا و13.60 جنيه، وهو اقل بقمية تتراوح بين 1.6% إلى 15% مقارنة بالسعر العادل للشركة.

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• محمود محيي الدين: الذكاء الاصطناعي يتيح رفع إنتاجية العاملين من 13 إلى 20%

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا لرفع إنتاجية العاملين في ما يتراوح بين 13 و20% من الوظائف، في حين تهدد الأتمتة أقل من 10% منها.

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• صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل مستوى قياسيا عند 6.55 مليار دولار خلال 10 أشهر

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة لها خلال أول 10 أشهر من العام في تاريخ القطاع، بعدما ارتفعت إلى نحو 6.557 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، مقابل 5.727 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 14.5% وزيادة بلغت 830 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

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• إطلاق المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية بزيادة دعم تصل إلى 35%

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، والذى بدأ تطبيقه "بأثر رجعى" اعتباراً من مشحونات 1 نوفمبر الجارى، عقب اعتماده من مجلس الوزراء المصرى وتطوبر منظومة المساندة لتكون عبر 3 محاور رئيسية ميسرة بدلاً من المنظومة السابقة.

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• الدول العربية تتصدر المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية.. والاتحاد الأوربى الأعلى نموا

واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 3.149 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 2.823 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة زيادة بلغت نحو 326 مليون دولار وبمعدل نمو 11.5%، لتستحوذ على نحو 48% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وفقا لبيان صادر اليوم عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

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• نائب رئيس الوزراء: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تضع ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مقدمة أولوياتها

تنفيذًا لتوصيات "منتدى مصر 2026"، عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، لقاءين موسعين لوضع خارطة طريق عملية لتسريع وتيرة نمو قطاع الشركات الناشئة، خُصص اللقاء الأول لممثلي صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، وضم الثاني نخبة من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم العملية.

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• الفراولة على قمة الصادرات الغذائية المصرية بـ718 مليون دولار خلال أول 10 شهور من 2026

واصلت الفراولة المجمدة تصدرها قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية؛ بقيمة بلغت نحو 718 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، محققة نموا بنسبة 12% وبزيادة قدرها نحو 76 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

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• الرقابة المالية تفتح الباب لإصدار وثائق تأمين باللغات الأجنبية للعمليات الدولية والأخطار الخاصة

في خطوة جديدة لدعم قطاع التأمين وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني؛ أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح لشركات التأمين بإصدار وثائق تأمين باللغات الأجنبية للعمليات الدولية والأخطار الفنية ذات الطبيعة الخاصة، مما يتيح توسيع النشاط بإضافة تغطيات تأمينية جديدة وعمليات أكثر تنوعًا.

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• عودة مرتدي السترة الجلدية إلى إنفيديا يعيد البريق لسهم شركته وأسواق العالم

أعادت عودة جينسن هوانج -المعروف بارتدائه الدائم لسترة جلدية- إلى رئاسة "إنفيديا" البريق إلى سهم أكبر شركة في العالم، وإلى أسواق المال، بعد تكبدهما خسائر كبيرة على مدار 11 يومًا، مدة استقالة أُجبر عليها التايواني الأصل، بوساطة رئيس الدولة صاحبة أكبر اقتصاد عالمي، دونالد ترامب.

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