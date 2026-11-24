هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطل الأولمبي محمد السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، بمناسبة حصوله على جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي للسلاح، بعد تصدره التصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة خلال موسم 2025-2026.

كما هنأ الوزير السيد سامي، لاختياره أفضل مدرب لسلاح سيف المبارزة عن الموسم ذاته، باعتباره المدرب المسؤول عن إعداد البطل الأولمبي محمد السيد، المتصدر للتصنيف العالمي.

ووجّه جوهر نبيل التهنئة إلى الاتحاد المصري للسلاح ومجلس إدارته، برئاسة طارق الحسيني، مشيدًا بالإنجازات الدولية المتتالية التي تحققها اللعبة، والتي تأتي نتاجًا للعمل المنظم والتخطيط السليم.