عبّر النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، عن سعادته بقرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» بشأن إعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى منتخب السنغال، عقب قبول الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي «كاف».

ونشر ماني رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعرب خلالها عن فرحته باستعادة منتخب بلاده اللقب الأفريقي، مؤكدًا أن القرار يمثل لحظة سعادة كبيرة للشعب السنغالي.

وحرص قائد منتخب السنغال على توجيه الشكر إلى أبناء بلاده في الداخل والخارج، تقديرًا لمساندتهم ودعمهم للمنتخب منذ انطلاق البطولة وحتى صدور القرار، مشيرًا إلى أن ثقتهم كانت مصدر قوة للاعبين خلال الفترة الماضية.

كما أشاد ماني بزملائه في المنتخب، مثمنًا ما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق النجمة الأفريقية الثانية، مؤكدًا فخره بمشاركة هذه التجربة معهم، إلى جانب توجيه الشكر للجهاز الفني وجميع العاملين خلف المنتخب.

وفي لفتة لافتة، وجه نجم النصر رسالة تقدير إلى الشعب المغربي ولاعبي المنتخب، مشيدًا بما حققوه من إنجاز، ومتمنيًا لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السنغال والمغرب دولتان شقيقتان، وأن شغف كرة القدم يجمع بين شعبيهما ويعزز الروابط بينهما.

واختتم ماني رسالته بتهنئة الشعب السنغالي باستعادة اللقب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعود فضله إلى دعم الجماهير ومساندتها للمنتخب.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أعلنت، الثلاثاء، قبول الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وإصدار قرار بمنح منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بدلًا من منتخب المغرب، بعد النزاع الذي نشب بين الطرفين بشأن البطولة.