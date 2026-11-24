عثر أهالي مدينة المنيا على طفل حديث الولادة ملقى بشارع الفولي، بمنطقة كورنيش النيل، أمام مديرية أمن المنيا، في ظروف غامضة، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على رضيع ملقى بالشارع، يرتدي ملابسه كاملة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الطفل ونقله تمهيدًا لإيداعه بأحد مراكز رعاية وحضانة الأطفال، لتوفير الرعاية اللازمة له.

وأثارت الواقعة تساؤلات بين الأهالي حول ظروف ترك الطفل في هذا المكان، خاصة أنه كان يرتدي ملابس جيدة، فيما تكثف الجهات المختصة جهودها لفحص ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية أسرته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.