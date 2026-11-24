لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب 10 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، مساء اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين عدد من سيارات الربع نقل والنصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 84 اتجاه الإسكندرية، طريق الخدمات، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 84 اتجاه الإسكندرية، ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور، مع الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من مرفقي إسعاف البحيرة وأكتوبر لنقل المصابين وجثة المتوفى، حيث جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل مصاب آخر وجثة المتوفى بواسطة سيارات إسعاف أكتوبر.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد إبراهيم عبد الرحمن شاهين، 27 عامًا، مقيم بالمنوفية، بكسر مضاعف بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالكتف الأيسر، واشتباه كسر بالضلوع، كما أُصيب شخص مجهول الهوية والعنوان، يبلغ من العمر نحو 47 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات العنقية.

كما أُصيب أيضًا عبد الرحمن محمود محمد، 15 عامًا، مقيم بالسادات، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وأحمد طه جمعة طه، 28 عامًا، مقيم بكوم حمادة، باشتباه كسر بالساعد الأيسر، ومحمد خالد صلاح، 27 عامًا، مقيم بحلوان، باشتباه كسر بالضلوع.

فيما أُصيب مصطفى جمعة طه باشتباه نزيف بالمخ، وجروح قطعية وكدمات متفرقة، ويوسف مصطفى جمعة، 15 عامًا، مقيم بكوم حمادة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطه مصطفى جمعة، 12 عامًا، مقيم بكوم حمادة، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد الباسط عبد المحسن، 28 عامًا، مقيم بأسيوط، باشتباه كسر بالضلوع وجروح قطعية متفرقة.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.