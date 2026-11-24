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أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الرسمي للمدفعجية استعدادًا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بعد قليل، في مواجهة يسعى خلالها الفريق اللندني لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب البطولة.

وشهد التشكيل الأساسي لأرسنال تواجد السويدي فيكتور جيوكيريس في قيادة خط الهجوم، بمساعدة الثنائي نوني مادويكي وكريستوس تزوليس.

تشكيل أرسنال أمام بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بن وايت، إرزي كونسا، جابرييل ماجاليش، بييرو هينكابي.

خط الوسط: مايلز لويس سكيلي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس، كريستوس تزوليس.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط، خلف باريس سان جيرمان وريال مدريد، المتصدرين برصيد 12 نقطة لكل منهما.

في المقابل، يأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.