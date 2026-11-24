كشف التشكيل الجديد للجنة القيم بمجلس الشيوخ، الذي وافقت عليه اللجنة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد خلال دور الانعقاد الحالي، عن اختيار النائب والإعلامي سيف زاهر لعضوية اللجنة، التي تضم 14 نائبًا برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لعرض التشكيل على المجلس لإقراره خلال الجلسة العامة المقبلة.

وتُعد لجنة القيم إحدى اللجان المهمة والنوعية بمجلس الشيوخ، إذ تختص بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية البرلمانية.

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تُشكّل لجنة القيم بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية.

وتباشر اللجنة اختصاصاتها من خلال بحث ما يُحال إليها من مكتب المجلس أو رئيسه بشأن سلوكيات الأعضاء، ولها في سبيل ذلك الاستماع إلى أقوال العضو والتحقيق في أوجه دفاعه، ورفع تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.