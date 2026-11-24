أصدر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانًا رسميًا كشفوا خلاله تفاصيل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، معربين عن استيائهم من استمرار تأخر صرف مستحقاتهم، وعدم وجود جدول زمني واضح للحصول عليها، رغم التزامهم بمواصلة المنافسة على البطولات.

ووجّه لاعبو الزمالك رسالة إلى جماهير النادي، أوضحوا خلالها حجم المعاناة التي يعيشها الفريق بسبب الأزمة المالية، مؤكدين أنهم حرصوا طوال الفترة الماضية على عدم تصدير مشكلاتهم إلى الجماهير، وفضلوا التركيز داخل الملعب، تقديرًا للظروف التي يمر بها النادي ورغبة في الحفاظ على استقراره.

وأشار اللاعبون إلى أنهم لم يحصلوا حتى الآن على أي مبالغ من مستحقاتهم التعاقدية عن الموسم الجاري، إلى جانب وجود مكافآت متأخرة عن 14 مباراة في الموسم الماضي، و12 مباراة خلال الموسم الحالي.

وأكد البيان أن اللاعبين لم يطالبوا بصرف جميع مستحقاتهم دفعة واحدة، وإنما طالبوا بانتظام صرفها، مع وضع آلية واضحة تضمن حصولهم على حقوقهم، وانتظام صرف مكافآت المباريات، بما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية والأسرية.

كما كشف اللاعبون عن معاناتهم من بعض الأزمات الأخرى، من بينها نقص أدوات التدريب، وتحمل مشقة السفر في الرحلات الخارجية بنظام الترانزيت وعلى متن شركات طيران اقتصادية، مؤكدين أنهم تجاوزوا هذه الأمور دون إثارة الأزمات، حرصًا على مصلحة الفريق.

وتطرق البيان إلى أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب، موضحًا أن النادي تحرك لتوفير مستحقاتهم بعدما هددوا بعدم الاستمرار، في الوقت الذي لم يحصل فيه اللاعبون المصريون على مستحقاتهم، مشددين على أن اعتراضهم لا يتعلق بحصول زملائهم الأجانب على حقوقهم، وإنما بسبب اختلاف طريقة التعامل مع الطرفين.

وأوضح اللاعبون أن بعض زملائهم يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة بسبب التزاماتهم الأسرية والمعيشية، مشيرين إلى أن الأمر وصل ببعضهم إلى بيع سياراتهم الخاصة لتوفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتهم.

وكشف البيان عن تفاصيل الجلسة الأخيرة التي جمعت رئيس النادي بقائدي الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا يأملون التوصل إلى حلول للأزمة أو تحديد جدول زمني لصرف المستحقات، إلا أن رئيس النادي أبلغهم بعدم امتلاكه حلولًا في الوقت الحالي، دون تحديد موعد للصرف أو نسبة المبالغ التي يمكن توفيرها.

وشدد لاعبو الزمالك على أنهم لا يسعون إلى الدخول في صدام مع مجلس الإدارة أو تحميل أي طرف المسؤولية، لكنهم يطالبون المجلس بتحمل مسؤولياته وإيجاد حلول تضمن حصول جميع اللاعبين على حقوقهم دون تمييز.

واختتم اللاعبون بيانهم بالتأكيد على أن مطلبهم الأساسي هو الحصول على مستحقاتهم وتوفير الأجواء المناسبة لمواصلة المنافسة على البطولات، موجهين رسالة واضحة: «لا نطلب امتيازات.. نطلب حقوقًا»، ومؤكدين أن ارتداء قميص الزمالك يظل شرفًا يعتزون به، وأن جماهير النادي تمثل الدافع الأكبر لهم لمواصلة القتال داخل الملعب.