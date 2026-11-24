عُثر على جثة شخص داخل أرض زراعية بمدينة قها بمحافظة القليوبية، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة تعرضه لصعق كهربائي من تيار ضغط عالٍ.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص داخل أرض زراعية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة قها ومعاوني رئيس المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شخص، وأن الوفاة نتجت عن تعرضه لصعق كهربائي من تيار ضغط عالٍ، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسؤال أهلية المتوفى.