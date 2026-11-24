قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إن القوافل الإنسانية القادمة من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة تعكس أن تعزيز الصمود ليس مجرد شعار، وإنما عمل على أرض الواقع، ومواقف تُترجم إلى مساعدات إنسانية وخدمات حقيقية يحتاج إليها المواطن الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوافل المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة تحمل طرودًا غذائية وبطاطين وفرشات وخيامًا، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية على مدار الساعة.

وأوضح أن فرق اللجنة تعمل على رفع السواتر الترابية لمنع غرق خيام النازحين على ساحل بحر غزة، استجابةً للمناشدات التي تتلقاها من المواطنين، والتي يتم التعامل معها بشكل عاجل وسريع.

وتابع أن فرقًا أخرى تتولى توزيع الخبز، فيما تعمل فرق إضافية على تجهيز وجبات الطعام للأسر الفلسطينية، مؤكدًا استمرار الجهود الإغاثية على مدار الوقت، لا سيما مع اقتراب منخفض جوي عميق متوقع خلال الأسبوع المقبل.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع غزة لا يزال يطلق نداءات الاستغاثة إلى العالم والمجتمع الدولي، قائلًا: «لا تتركوا قطاع غزة يموت أطفاله غرقًا جراء تساقط الأمطار».