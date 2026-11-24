أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» احترامه لقرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، القاضي بمنح منتخب السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي بشأن الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، والمتعلق بأحداث نهائي البطولة الذي جمع السنغال والمغرب.

وأوضح «كاف»، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن المحكمة الرياضية قررت إلغاء حكم لجنة الاستئناف الصادر في 17 مارس 2026، مع تأييد قرار اللجنة التأديبية بالاتحاد الإفريقي الصادر في 11 فبراير من العام نفسه.

وأضاف البيان أن الاتحاد الإفريقي يحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية، وسيتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذه.

وكانت لجنة الاستئناف بـ«كاف» قد قررت في وقت سابق اعتبار منتخب السنغال خاسرًا بنتيجة 3-0 أمام المغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، ومنح اللقب للمنتخب المغربي.

ولجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن على القرار، لينجح في استعادة اللقب بعد صدور الحكم لصالحه، ليعود التتويج إلى أسود التيرانجا، الذين كانوا قد فازوا بالمباراة النهائية على أرضية الملعب أمام المنتخب المغربي صاحب الضيافة.