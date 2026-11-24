واصل الألماني هانز فليك كتابة الأرقام المميزة مع برشلونة، بعدما عادل إنجاز الإسباني بيب جوارديولا في عدد مرات العودة بالنتيجة، وأصبح على بعد أربع ريمونتادات فقط من معادلة الرقم القياسي للمدرب الراحل يوهان كرويف.

وجاء الإنجاز عقب فوز برشلونة المثير على فياريال بنتيجة 3-2، بعدما قلب تأخره بهدفين، ليرفع فليك رصيده إلى 24 ريمونتادا مع الفريق الكتالوني، معادلًا رقم جوارديولا، لكنه حقق ذلك خلال 134 مباراة فقط، مقابل 249 مباراة للمدرب الإسباني.

ويتصدر كرويف القائمة برصيد 28 ريمونتادا، حققها خلال 430 مباراة.

وشهد الموسم الأول لفليك تسع عودات بالنتيجة، مقابل عشر في الموسم الماضي، بينما سجل برشلونة خمس ريمونتادات هذا الموسم، ليصبح المدرب الألماني قريبًا من الانفراد بالرقم القياسي.