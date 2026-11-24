قال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتوفير طرف صناعي للمواطن سعيد أحمد حمودة، سائق الشاحنة الذي فقد ساقه خلال محاولته إنقاذ حياة 20 مواطنًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الوزيرة وجهت فريق الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بإجراء دراسة حالة لوضع أسرته واحتياجاتها، مع توفير فرصة عمل لأحد أفرادها عند الحاجة، أو إقامة مشروع للسائق المصاب.

وفي سياق متصل، لفت عبد الموجود إلى المؤتمر الأول للحماية الاجتماعية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويناقش برامج التمكين الاقتصادي والتدخلات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتوفير طرف صناعي للمواطن سعيد أحمد حمودة، سائق الشاحنة، الذي ضحّى بنفسه لإنقاذ حياة 20 مواطنًا على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

وبادر السائق، في موقف يعكس الشجاعة والإيثار، بالانحراف بشاحنته نحو الحاجز الخرساني للطريق، بعدما أدرك أن استمرارها في مسارها قد يتسبب في كارثة، مفضلًا الاصطدام بالحاجز على تعريض حياة المواطنين للخطر.

كما كلفت الوزيرة الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي شامل لحالة أسرته، والوقوف على احتياجاتها المعيشية والصحية، والعمل على تلبيتها وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما أقدم عليه السائق يجسد أسمى معاني التضحية والإيثار، ويعكس شجاعة تستحق التقدير، مشددة على حرص الوزارة على مساندته وأسرته وتوفير سبل الرعاية والدعم اللازمين، تقديرًا لموقفه الذي أسهم في إنقاذ أرواح المواطنين.