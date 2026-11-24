أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية الدكتورة سماح حمد، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد صعوبة مع دخول فصل الشتاء، في ظل تهالك الخيام ومحدودية المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن نحو 46 ألف خيمة تعرضت للغرق جراء الأمطار والفيضانات الأخيرة، فيما يحتاج القطاع إلى نحو 200 ألف خيمة و200 ألف شادر لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الإيواء.

وأضافت خلال لقاء جمع نخبة من الإعلاميين المصريين والفلسطينيين، بحضور السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، أن التقديرات الأممية أشارت إلى احتمالية تعرض نحو 73 ألف خيمة للغرق، فيما سجلت الجهات المعنية بالفعل تضرر 46 ألف خيمة مع بداية فصل الشتاء، محذرة من تكرار المأساة التي شهدها القطاع خلال الشتاء الماضي، والتي أسفرت عن وفاة 19 طفلًا نتيجة التجمد والبرد.

وتابعت أن الاحتياجات تشمل أيضًا الملابس والبطانيات والفرش ومستلزمات التدفئة ومعدات تصريف المياه، محذرة من المخاطر الصحية الناجمة عن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وما يترتب على ذلك من انتشار الأمراض بين النازحين.

وأكدت أن نحو 60% من احتياجات تجهيز المأوى لفصل الشتاء لا تزال دون تمويل، موضحة أن الخيام المتاحة وبعض مستلزمات الشتاء لا تغطي سوى نحو 40% من الاحتياجات الأساسية للسكان.

وكشفت عن استكمال تهيئة 50 موقعًا للنزوح من أصل 160 موقعًا مستهدفًا، إلى جانب إنشاء أربعة مراكز إيواء تستهدف الأسر التي تعولها نساء والأسر التي تضم أيتامًا، يستفيد منها نحو 400 أسرة.

وأوضحت أن نحو مليون و760 ألف فلسطيني، يمثلون قرابة 84% من سكان قطاع غزة، يعيشون في حالة نزوح، مشيرة إلى أن معدل نزوح الأسرة الواحدة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 20 مرة، في ظل انتقال العائلات بين مناطق محدودة المساحة، دون توافر الحد الأدنى من مقومات الحياة.

ولفتت إلى أن نحو 1.4 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر التعرض لمجاعة حادة بحلول نهاية العام، حال عدم التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية، خاصة للأطفال والنساء والحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدة أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار تُقدر بنحو 71 مليار دولار.

وفيما يتعلق بتداعيات المنخفضات الجوية الأخيرة، قالت حمد إن نحو ربع مليون شخص تعرضوا لظروف نزوح شديدة جراء الفيضانات، فيما تلقت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية خلال يومين نحو 12 ألف مناشدة من أسر تضررت خيامها وتحتاج إلى توفير خيام وشوادر بديلة.

وأشارت إلى أن الاحتياجات العاجلة تشمل توفير نحو 200 ألف خيمة و200 ألف شادر، لافتة إلى وجود نحو 150 ألف خيمة خارج قطاع غزة، لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن السكان، لكنها لا تزال غير قادرة على الدخول إلى القطاع.

وتابعت أن الاحتياجات تشمل أيضًا الملابس والبطانيات والفرش ومستلزمات التدفئة ومعدات تصريف المياه، محذرة من المخاطر الصحية الناجمة عن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وما يترتب على ذلك من انتشار الأمراض بين النازحين.

وأكدت حمد ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية والإغاثية إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن استمرار حالة الطوارئ للعام الرابع يفرض إعادة النظر في آليات التعامل مع الأزمة، وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية.

وقالت إن الحكومة الفلسطينية تعمل، في إطار الخطة العربية الفلسطينية المصرية وبالتنسيق مع المؤسسات الأممية والشركاء الدوليين، على الربط بين الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحة أن إطلاق صندوق «رايز»، وتطوير برامج الدعم النقدي والتشغيل واستعادة الخدمات والقطاعات الإنتاجية، يأتي ضمن هذا التوجه.

وأضافت أن الجهود تشمل مواصلة حصر الأضرار وتطوير بنك المعلومات الوطني ومنصة «غزة هب»، بما يدعم عمليات التخطيط وصنع القرار وتحديد أولويات التدخلات خلال المرحلة المقبلة.

وشددت على أن الانتقال إلى مرحلة التعافي يظل مرهونًا بإتاحة المعدات ومواد البناء والوقود وقطع الغيار، إلى جانب توفير التمويل الكافي، مشيرة إلى أن إجمالي الركام في قطاع غزة يقدر بنحو 68 مليون طن، فيما تستهدف الاستراتيجية المرحلية إعادة تدوير واستخدام نحو 70% من الكميات التي ستتم إدارتها، بما يسهم في تهيئة المواقع واستعادة الخدمات الأساسية.

وشددت على أن المطالب الفلسطينية لا تقتصر على توفير الخيام والشوادر، وإنما تستهدف توفير مراكز إيواء تحفظ كرامة المواطنين، سواء من خلال الوحدات السكنية الجاهزة «الكرفانات» أو تسريع إعادة إعمار المنازل، متسائلة عن المدة التي يمكن أن تستمر خلالها الأسر الفلسطينية في العيش داخل الخيام، بعد مرور نحو أربع سنوات على بدء الحرب.

وأعربت حمد عن تقديرها للدور المصري في الاستجابة الإنسانية للأزمة الفلسطينية، مثمنة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري في دعم الشعب الفلسطيني ومواصلة التنسيق مع الشركاء.