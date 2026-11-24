ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، أن قضاة التحقيق في باريس قرروا إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي و9 أشخاص آخرين إلى المحاكمة في قضية تتعلق بتغيير أقوال شاهد رئيسي في ملف تمويل حملته الرئاسية عام 2007.

وأضافت أن ساركوزي وزوجته سيحاكمان بتهمتي تشكيل جماعة لارتكاب جرائم والتأثير على شاهد، خلال جلسات تُعقد بين 3 نوفمبر و2 ديسمبر 2027.

وتناول التحقيق شبهات لجوء ساركوزي إلى وسائل غير قانونية، بينها الضغط عبر وسطاء، لحمل رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين على التراجع عن أقواله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية ليبيا".

وكان تقي الدين قد قال إن ساركوزي تلقى تمويلًا من ليبيا، قبل أن يتراجع عن أقواله عام 2020. وتوفي في العاصمة اللبنانية بيروت في 23 سبتمبر 2025.

قضية تمويل الحملة الرئاسية

وتعود القضية إلى اتهام ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، بتلقي دعم مالي غير قانوني من الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي لتمويل حملته في انتخابات الرئاسة عام 2007.

وخضع ساركوزي للتحقيق في مارس 2018 في شبهات تتعلق بالتمويل غير القانوني لحملته والفساد وإخفاء أموال عامة ليبية. وأنكر التهم الموجهة إليه منذ بدء محاكمته، التي أعقبت تحقيقًا استمر أكثر من 10 سنوات.

وفي 25 سبتمبر 2025، قضت المحكمة الجنائية في باريس بسجن ساركوزي 5 سنوات بعد إدانته بتشكيل جماعة لارتكاب جرائم، وبرّأته من تهم تلقي الرشوة وإخفاء اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية.

واستأنف ساركوزي الحكم، ودخل السجن في 21 أكتوبر 2025 قبل البت في الاستئناف، ثم أُفرج عنه بعد 20 يومًا مع إخضاعه للرقابة القضائية.

ومن المنتظر صدور الحكم في الاستئناف في 30 نوفمبر الجاري.