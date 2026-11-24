صادقت اللجنة البرلمانية المنظمة بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثلاثاء، على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وسط رفض رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، الذي طالما رفض تشكيل مثل هذه اللجنة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "اللجنة المنظمة" صادقت على مشروع القانون الخاص بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، بتأييد 13 عضوًا ومعارضة 9 آخرين.

بدورها، قالت النائبة أوريت فركاش هكوهين، عن حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت، عبر حسابها على منصة "إكس": "اجتاز مشروع القانون الذي قدمناه لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر قبل قليل، تصويت اللجنة المنظمة، ومن المقرر طرحه غدًا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية أمام الهيئة العامة للكنيست".

وبعد تمرير مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية، يتم التصويت عليها بثلاث قراءات حتى تصبح قانونًا نافذًا.

وأضافت: "هذه بداية إصلاح جرح عميق ومؤلم في قلب كل مواطني دولة إسرائيل. من حقنا الوصول إلى حقيقة ما حدث".

وشن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو هجومًا حادًا على "معسكر التغيير" بزعامة آيزنكوت، بعد مصادقة اللجنة على مشروع القانون.

ولطالما رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في أحداث 7 أكتوبر، وطالب بدلًا من ذلك بتشكيل لجنة سياسية من ائتلافه الحاكم والمعارضة، وهو ما رفضته الأخيرة، متهمة إياه بالتنصل من المسؤولية ومحاولة طمس الحقيقة.

وقال الليكود في بيانه، مساء الثلاثاء، إنه "في الوقت الذي نمد فيه أيدينا من أجل الوحدة، تواصل ما سماها الحكومة الإسرائيلية الفلسطينية الدوس على الديمقراطية الإسرائيلية".

وادعى أنه "تم طرح صباح اليوم على طاولة الكنيست مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق تفحص ما إذا كان جنود الجيش الإسرائيلي مجرمي حرب".

ومضى في مزاعمه: "إنهم يريدون التحقيق فيما إذا كان أبناؤنا وبناتنا الأبطال، الذين خرجوا للدفاع عن الشعب الإسرائيلي في مواجهة قتلة حماس وخاطفيها ومغتصبيها، هم المجرمون".

وتابع زاعمًا: "ستكون هذه لجنة تدوس على مشاعر مئات العائلات الثكلى، وستُقام بأصوات ودعم مؤيدي الإرهاب، الذين لا يدعمون جنودنا بل يؤيدون العدو".

وادعى أن هذه اللجنة "ستكتب نتائجها مسبقًا، وتعمل على إخفاء الحقيقة، ولا توجد ثقة شعبية فيها ولا تتمتع بأي شرعية، ويجب ألا تُشكّل".

وختم بقوله: "من يريد الوحدة حقًا لا يدوس على الطرف الآخر بهذه الفظاظة، ويتعاون مع مؤيدي الإرهاب، وفي أهم القضايا بالنسبة للشعب الإسرائيلي".

ويشن نتنياهو واليمين الإسرائيلي، منذ الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، حملة تحريض وتشويه ضد الأحزاب العربية، ويصفون نوابها بـ"مؤيدي وداعمي الإرهاب"، بعدما حصدت 19 مقعدًا من أصل 120، وأعلنت دعمها تشكيل آيزنكوت للحكومة.

وجاء بيان الليكود، رغم أن النائبة أوريت فركاش هكوهين كانت قد أوضحت، صباح الثلاثاء، أن جنود الجيش الإسرائيلي لن يخضعوا للتحقيق في إطار نشاط اللجنة المزمع تشكيلها، وفق "يديعوت أحرونوت".

مع ذلك، أوضحت الصحيفة أن مزاعم الليكود جاءت استنادًا إلى "جزء من المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تشكيل اللجنة، ورد فيه أن سلوك الجيش الإسرائيلي في المجال المدني سيخضع أيضًا للفحص في ضوء القانون الدولي".

إلا أنها أكدت أن "هذا النص يظهر في المذكرة التفسيرية فقط، وليس في نص القانون الذي سيحدد صلاحيات اللجنة".

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، فيما قالت الحركة إن الهجوم جاء ردًا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

ومنذ ذلك الوقت، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.