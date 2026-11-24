أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجلين للاشتباه في تورطهما في اقتحام منزل الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، وزوجته كيت ميدلتون، في مقاطعة نورفولك، بعد الإبلاغ عن نشاط مريب داخل العقار الواقع في ضيعة ساندرينجهام الملكية، مساء الاثنين.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن الشرطة اعتقلت الرجلين للاشتباه في ارتكابهما جريمتي الاقتحام والتعدي على ممتلكات الغير، مشيرة إلى أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز، فيما تتواصل التحقيقات بشأن الواقعة.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تلقت بلاغًا قبيل الساعة السادسة مساء الاثنين، يفيد برصد نشاط مريب في العقار، ما دفعها إلى إرسال وحدات متخصصة، شملت فرقًا من الكلاب البوليسية وطائرات مسيرة ومروحية تابعة لخدمة الطيران الوطنية للشرطة، للمشاركة في عمليات البحث والتمشيط بالمنطقة.

ونقلت «إندبندنت» عن الشرطة أن المنزل كان خاليًا وقت وقوع الحادث، ولم يكن أي من أفراد العائلة الملكية موجودًا داخله.

ويقع المنزل المعروف باسم «أنمر هول» داخل منطقة ساندرينجهام في مقاطعة نورفولك، ويُستخدم مقرًا ريفيًا للأمير ويليام وكيت وأطفالهما الثلاثة، جورج وشارلوت ولويس، خلال العطلات وفترات الاستراحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة إليزابيث الثانية أهدت العقار للزوجين بمناسبة زواجهما عام 2011، ويضم المنزل 10 غرف نوم، إلى جانب مساحات واسعة ومرافق ترفيهية، فيما تقيم الأسرة بصورة أساسية في منزلها «فورست لودج» بمنطقة وندسور.

وفي سياق متصل، رفض قصر كنسينجتون التعليق على الواقعة، موضحًا أنه لا يدلي بتصريحات بشأن المسائل الأمنية المتعلقة بالعائلة الملكية.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الممتلكات الملكية البريطانية، بعدما شهدت ضيعة قلعة وندسور عام 2024 اقتحامًا نفذه لصوص ملثمون، تمكنوا من سرقة مركبات زراعية عقب تجاوز سياج أمني محيط بالموقع.