- حضور رفيع المستوى للهيئة العامة للرقابة المالية.. يعزز موقع مصر التنظيمي والرقابي على المستوى الدولي

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

- ضرورة الانتقال من تشخيص التحديات المشتركة إلى تبني مبادرات قابلة للتطبيق

- يجب مراعاة الخصائص والاحتياجات الفعلية لكل سوق.. لتعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات

ترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة (Growth and Emerging Markets Committee – GEMC) بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو - IOSCO)، والذي انطلق اليوم بمقر المنظمة في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة ممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء باللجنة، والأمين العام للمنظمة وعدد من قياداتها وخبرائها.

وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان "الأيوسكو" إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضم 95 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، من بينهم اقتصادات رئيسية ضمن مجموعة العشرين؛ وتضطلع بدور محوري في دعم تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات النامية والناشئة، وتعزيز مشاركتها في صياغة التوجهات الرقابية الدولية، ودعم تطبيق المبادئ والمعايير الدولية، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الرقابية، إلى جانب توفير برامج التدريب والمساعدة الفنية وبناء القدرات المؤسسية للأعضاء.

وتكتسب رئاسة مصر للجنة أهمية خاصة في ضوء انتخاب الدكتور إسلام عزام رئيسًا لها لدورة (2026-2028) وشغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الأيوسكو خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعزز موقع مصر في قلب أرفع المنظمات الدولية، ومشاركتها في تحديد أولويات العمل التنظيمي والرقابي على المستوى الدولي، ويتيح نقل خبرات الأسواق النامية والناشئة وتحدياتها إلى دوائر صنع القرار داخل المنظمة.

وفي مستهل الاجتماع؛ قال الدكتور إسلام عزام إن اختلاف مستويات تطور الأسواق المالية والهياكل التنظيمية والقدرات الرقابية بين الدول الأعضاء لا يغير من الهدف المشترك، المتمثل في بناء أسواق رأس مال أكثر عمقًا وشمولًا ومرونة، وقدرةً على استيعاب المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار، مع توفير الحماية اللازمة للمستثمرين.

وشدد على ضرورة الانتقال من تشخيص التحديات المشتركة إلى تبني مبادرات قابلة للتطبيق، تستند إلى تبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية والاستفادة من التجارب الدولية، مع مراعاة الخصائص والاحتياجات الفعلية لكل سوق، بدلًا من تطبيق حلول موحدة على أسواق تختلف في بنيتها ودرجة تطورها.

وشهد الاجتماع مناقشة التحديات المرتبطة بالمرونة التشغيلية لأسواق رأس المال، وانعكاسات التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأسواق الناشئة، بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي وهيئات رقابية دولية.

وفي هذا السياق؛ أوضح الدكتور إسلام عزام أن الحفاظ على المرونة التشغيلية يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار الثقة في أسواق رأس المال، خاصة مع تزايد اعتماد المؤسسات المالية والبنية التحتية للأسواق على الأنظمة الرقمية المترابطة، وما يرتبط بذلك من مخاطر الهجمات السيبرانية، والاعتماد على مقدمي الخدمات الخارجيين، والخدمات السحابية، وترابط سلاسل الإمداد التكنولوجية.

وتتواصل اجتماعات اللجنة في مدريد على مدار يومين، وتشهد طرح عدد من المشروعات الاستراتيجية في إطار عمل اللجنة خلال العام القادم 2027، ومناقشة سبل تطوير أسواق سندات الشركات، وفرص تبادل الخبرات الرقابية والفنية لتعميق الشمول المالي واستخدام التكنولوجيا المالية وحماية المستثمرين.