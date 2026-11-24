يطالب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالتراجع عن تصريحاته المتعلقة بـ"قضية نيجريرا"، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في المحكمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، غداً الأربعاء، في جلسة صلح تسبق احتمال رفع دعوى جنائية.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليوم، أنه من المنتظر أن يمثل ممثلو برشلونة وفلورنتينو بيريز، أو محامون يختارهم رئيس النادي الملكي، في الجلسة.

وتأتي هذه الجلسة على خلفية تصريحات أدلى بها بيريز حول "قضية نيجريرا"، وهي التصريحات التي أثارت غضب مجلس إدارة برشلونة، مما دفعهم لتقديم شكوى رسمية بشأنها.

وتعود جذور هذا الخلاف إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده بيريز في 12 مايو الماضي، والمقابلة التي أجراها مع قناة (لا سيكستا) في اليوم التالي.

ووصف رئيس ريال مدريد "قضية نيجريرا" بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم"، متهما برشلونة بالفساد، وإثراء الحكام، والاستفادة من القرارات التحكيمية، بل وصل به الأمر للتشكيك في بعض ألقاب الدوري التي توج بها النادي الكتالوني.

وصرح بيريز: "إنها قضية فساد لا مثيل لها في تاريخ كرة القدم العالمية"، مضيفا: "برشلونة يستفيد دائما، بينما تضررت فرق أخرى أيضا".

وتابع "من غير المقبول أن يظل أحد أهم أندية كرة القدم تحت طائلة الشبهات بفساد استمر تمويله على مدى 20 عاماً".

وجاء الادعاء الأكثر جرأة، حيث قال: "لقد فزت بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإسباني. كان بإمكاني الفوز بـ 14 لقبا في الدوري، لكن الألقاب الأخرى تم سلبها مني".

وفي تصريحاته التلفزيونية، جدد بيريز هجومه على منظومة التحكيم و"قضية نيجريرا"، متحدثا عن "فساد ممنهج"، ومؤكداً أن "الحكام أنفسهم يواصلون ارتكاب نفس الأفعال وبشكل صارخ".

وذهب بيريز لأبعد من ذلك، حيث قال "لقد سلبت منا ما بين 16 إلى 18 نقطة هذا الموسم. لم آت إلى هنا لكي يثري بعض الحكام أنفسهم بأموال برشلونة".

وهنا، جاء رد برشلونة. ففي 12 يونيو الماضي، طلب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، والقسم القانوني بالنادي عقد جلسة صلح، مما يمهد الطريق لرفع دعوى جنائية محتملة بتهمة التشهير.

ويسعى برشلونة لإجبار بيريز على التراجع عن تصريحات يعتبرونها كاذبة وتلحق ضرراً جسيماً بصورة النادي وسمعته.

وتتيح جلسة الصلح للطرفين فرصة للتوصل لاتفاق قبل وصول القضية للمحاكم الجنائية، في الوقت الذي يبدو فيه أن تحذير برشلونة واضح، وهو أنه في حال عدم الحصول على تراجع مرض، فإنهم سيقدمون شكوى جنائية ضد رئيس ريال مدريد.