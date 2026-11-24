أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي شنته ميليشيا الحوثي ضد أحد أبراج المركز المالي في الرياض، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصاً من المدنيين، باعتباره انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها، مؤكدةً أن استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الجامعة على أن الاستمرار في استهداف المدنيين والبنية التحتية والمرافق الاقتصادية يكشف عن خطورة النهج الإرهابي التصعيدي من جانب ميليشيا الحوثي، وهو ما يتطلب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويحول دون مزيد من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.

كما أكدت الجامعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددةً على أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.