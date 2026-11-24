لقي صياد مصرعه غرقاً، اليوم الثلاثاء، عقب نشوب مشاجرة بينه وبين صياد آخر حول أولوية مكان الصيد، حيث انزلقت خلالها قدماه وسقط في المياه بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.

وجرى استخراج الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع الحادث ومصرع المجني عليه "كريم إبراهيم بركة" غرقاً.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان.

وكشفت التحريات والفحص المبدئي عن حدوث مشاجرة بين المجني عليه وأحد الصيادين بسبب الخلاف على مكان الصيد، ما أدى إلى انزلاق قدم المجني عليه وسقوطه في المياه.

من جانبه، أفاد تقرير الطب الشرعي بعدم وجود أي آثار تعدٍ ظاهرة على جثة المجني عليه، مؤكداً أن الوفاة نتجت عن "إسفكسيا الغرق".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.