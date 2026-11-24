التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ وذلك في إطار اللقاءات الدورية لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه ـ بشكل دائم ـ على التحاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية؛ للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم، في ظل استمرار تسارع الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما يشهده المشهد السياسي الدولي الراهن من تداعيات مستمرة على الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول.

وطرح رئيس الوزراء عددًا من التساؤلات المتعلقة بالمشهد السياسي في المنطقة؛ استشرافًا لتقديرات الخبراء الحضور بشأنها، منها مسارات الحرب الأمريكية ـ الإيرانية، واحتمالات استمرار الأوضاع الراهنة من عدمه، وانعكاسات ذلك على المنطقة والعالم لا سيما في ضوء التأثيرات السلبية الواضحة لهذه الحرب، خاصةً في ملفي الطاقة وارتفاع الأسعار.

كما طرح مدبولي أسئلة بشأن قراءة الخبراء أعضاء اللجنة لنتائج الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة، وكذا نتائج المشهد الانتخابي الإسرائيلي، وما تفرضه تلك التطورات من تداعيات على الأوضاع الاقليمية سواء علي المستوى الجيوسياسي والمستوى الاقتصادى.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة إلى تعقّد المشهد الراهن واتساع رقعة الصراع وتزايد التحامها، موضحين أن السمة الغالبة هي الترابط بين الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن التحدي الأخطر يتمثل في حالة عدم اليقين التي تخيّم على المشهد الدولى والاقليمى.

وقدّم أعضاء اللجنة خلال اللقاء رؤيتهم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، وما تمتلكه أطراف الصراع من أوراق مختلفة، إلى جانب تقييمهم للتحركات الأخيرة الجارية في المنطقة، وقراءاتهم لمستجدات المشهد في كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلًا عن طرح تقديرات الموقف حيال مختلف المسارات المحتملة.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى الضغوط الاقتصادية الضخمة التي يشهدها العالم نتيجة استمرار التوتر في منطقة الخليج وتأثير ذلك علي أسعار الطاقة بالإضافة الي الآثار الكارثية التي ستترتب على أي تصعيد عسكري.

كما تم مناقشة شراكات مصر الدولية وخاصة مع القوى الكبرى وفى الإطار العربي، والفرص المتاحة امام مصر لتوطيد هذه الشراكات.

وفي سياق متصل، أشاد أعضاء اللجنة بالموقف المصري، وثوابت السياسة الخارجية المصرية الواضحة تجاه الأزمات الإقليمية، والمتمثلة في رفض التصعيد العسكري، والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ومواصلة التحركات الرامية إلى احتواء التوترات الراهنة؛ بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون مقدرات شعوبها، وموقف الدولة المصرية الداعم لمؤسسات الدولة الوطنية، في مواجهة الميليشيات المسلحة التي تسعى إلى الحلول محل المؤسسات السياسية في الدولة الوطنية.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة وضع السيناريوهات المستقبلية المختلفة فيما يتعلق بتطور الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على مصر بالإضافة للفرص التي تتيحها لتعزيز المصالح الوطنية المصرية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الاستقرار والامن كشرط مصاحب لاستمرار التنمية وجذب الاستثمار، والدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات الدولية وتخفيف حدة تأثيرها على المواطن.

كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة تركيز الاهتمام بسياسات العلم والتكنولوجيا، وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي؛ وما يتيحه ذلك من فرص لبناء الدولة الحديثة، مع دراسة تأثيراته المختلفة علي سوق العمل.

وأشار اعضاء اللجنة إلى ضرورة مصارحة المواطنين وكشف الحقائق أمامهم فيما يتعلق بالقضايا المختلفة، وأن يشارك الوزراء والمسئولون المعنيون بشرح المواقف للرأي العام. مع اعطاء اهميه خاصة للحوار مع الشباب والاهتمام بقضاياهم.