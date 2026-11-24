تلقى فريق شباب الأهلي الإماراتي، الذي يضم بين صفوفه البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك السابق، خسارة ثقيلة أمام القادسية السعودي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك بيزيرا أساسيًا في تشكيل شباب الأهلي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 58 من عمر المباراة، التي شهدت تفوقًا كبيرًا للقادسية، بعدما سجل خمسة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الإماراتي.

ورفع القادسية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بترتيب مجموعة الغرب، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط في المركز الخامس.