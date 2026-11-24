ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على شخص، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من فتاة بأسلوب الخطف، حال سيرها بأحد الشوارع بمنطقة الخانكة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها رصدت فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بتتبع إحدى الفتيات وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب الخطف، حال سيرها بأحد الشوارع بالقليوبية.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليها، وهي عاملة مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص بتتبعها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب الخطف، ولاذ بالفرار.

وأضافت أنه أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.