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أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2026-2027.

ويستضيف ريال مدريد نظيره آيندهوفن في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

وشهد التشكيل الأساسي للفريق الملكي تواجد الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في قيادة الخط الهجومي، إلى جانب يان ديوماندي.

تشكيل ريال مدريد أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، مارك كوكوريا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، برناردو سيلفا، أردا جولر.

خط الهجوم: يان ديوماندي، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.