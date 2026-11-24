قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مناقشة مجلس الشيوخ على مدار يومين دراسة النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، وتشكيل لجنة مشتركة لدراستها وإعداد التوصيات، يعكس تطورًا في شكل العمل داخل المجلس وحراكًا إيجابيًا، معتبرًا أن السؤال الأهم الذي لم يجد إجابة واضحة عنه في الدراسة هو: كم تبلغ تكلفة إنشاء هذه المنظومة؟.

وأضاف «أبو بكر»، عبر برنامجه «آخر النهار»، على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن هذا الدور هو الأساسي والأصيل لمجلس الشيوخ، من خلال تقديم الدراسة ومناقشتها وتشكيل اللجنة المختصة للخروج بتوصيات تُرفع إلى رئيس الجمهورية، معربًا عن يقينه بأن توصيات اللجنة ستحظى باهتمام الرئاسة وستشهد طريقها إلى التطبيق.

وأوضح أن الدراسة تطرح أهمية التكامل بين البيانات المتاحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم متخذي القرار الاقتصادي، معتبرًا أن تطبيق هذه الفكرة لا ينبغي أن يقتصر على الملفات الاقتصادية، بل يمتد إلى الملفات الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، بما يحقق نجاحًا كبيرًا في تطوير آليات اتخاذ القرار بمختلف القطاعات.

وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تقليل هدر الموارد، وتحسين الحصيلة الضريبية كمثال، والحفاظ على المال العام، طارحًا تساؤلات بشأن الجهة المسئولة عن تنفيذ المنظومة، وما إذا كانت وزارة الاتصالات ستتولى ذلك أم الحكومة مجتمعة، فضلًا عن موعد البدء وخارطة الطريق والتكلفة المالية اللازمة لإنشائها.

واقترح إنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، لتوفير قاعدة بيانات كبيرة ومتكاملة تدعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن مصر تأخرت في هذا الملف.

وقرر المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن دراسة بشأن الذكاء الاصطناعي كأداة إستراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، والمقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى رئيس الجمهورية، وجاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة على مدار يومين بمشاركة 4 وزراء، الاتصالات، الصناعة، الاستثمار، والمالية.

وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات المقدمة إلى الحكومة، تضمنت دراسة إصدار قانون بإنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي ومكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية ووحدات التحليل في الوزارات والجهات الاقتصادية، يحدد تبعيتها، ويكفل للمكتب الاستقلال الفني في مناهجه ومخرجاته، ويحدد علاقة المنظومة بالكيانات القائمة تحديدًا يضمن التكامل معها ويمنع تعارض الاختصاصات أو ازدواجها، مع صون استقلال الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وبقاء مخرجات المنظومة مدخلات استرشادية موثقة.