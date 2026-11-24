أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بحدوث تقدم كبير في مفاوضات تشكيل الحكومة بين حزب "يشار" بزعامة جادي آيزنكوت، وحزب "يهدوت هتوراه" الحريدي بزعامة يعقوب آشر.

وقالت إنه من المتوقع أن تصبح المحادثات بين الحزبين "علنية الأسبوع المقبل. وما لم تقع أزمة مفاجئة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وبحسب الهيئة "من المتوقع أن يشكل الانتقال إلى المفاوضات العلنية مرحلة جديدة في المحادثات، ويعني أن جميع الأطراف مستعدة لدفع أثمان سياسية مقابل إجراء هذه الاتصالات، وأن القضايا الجوهرية التي تشكل محور الخلاف أصبحت بالفعل وراءهم".

لكن وبحسب الهيئة " الخلاف الرئيسي يتمثل في وقف اعتقال المتهربين من التجنيد؛ إذ يريد الحريديم إقرار قانون قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية، بينما يرى آيزنكوت أن الأنسب اتخاذ قرار حكومي بهذا الشأن بعد تشكيل الحكومة.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف" بأن المباحثات الرامية إلى تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت "دخلت مرحلة حاسمة، بعدما أطلع عضو الكنيست يعقوب آشر (زعيم يهدوت هتوراه)، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، الحاخامات على التقدم المحرز في المفاوضات مع معسكر التغيير، وحصل منهم على موافقة بمواصلة الاتصالات".

وأضافت: "على إثر ذلك، يُتوقع أن تنتقل المحادثات غير الرسمية بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة، في وقت تدرس فيه كتلة التغيير بالتوازي عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة، حتى من دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي كامل مع الأحزاب الحريدية".

وبحسب الصحيفة، فإنه من بين الخيارات المطروحة تشكيل حكومة أقلية عبر امتناع حزبي القائمتين العربيتين و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) عن التصويت.

وأوضحت "وفقا لهذا السيناريو حتى إذا صوّت حزب "شاس" (الحريدي) ضد تشكيل الحكومة، فإن امتناع "يهدوت هتوراه" قد يتيح لآيزنكوت الحصول على أغلبية بسيطة في تصويت منح الثقة وتشكيل الحكومة".

وتضم أحزاب "معسكر التغيير"، "يشار" (21 مقعدا من أصل 120 بالكنيست)، و"معا" بزعامة نفتالي بينت (12 مقعدا)، و"الديمقراطيون" بزعامة يائير جولان (8 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد)، وتشكل مجتمعة 48 مقعدا.

فيما تملك أحزاب معسكر نتنياهو 53 مقعدا، وإذا امتنع حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) عن التصويت سيكون لديه 46 صوتا فقط، ما سيجعل من السهل تشكيل حكومة أقلية، أيضا مع امتناع القائمتين العربيتين ولديهما 19 مقعدا عن التصويت.

وقالت "معاريف" إن هذا الخيار قد يتيح تشكيل الحكومة من دون أن يكون حزب "يهدوت هتوراه" مطالبًا بالانضمام إليها رسميًا أو التصويت لصالحها. ومع ذلك، لا يزال الأمر في هذه المرحلة مجرد صيغة قيد الدراسة، وليس اتفاقًا توصل إليه الطرفان.

بدروها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "يهدوت هتوراه" يستعد لبدء مفاوضات رسمية مع حزب آيزنكوت، ويعمل لهذا الغرض على تشكيل فريق رسمي يتولى مناقشة شروط الانضمام إلى الحكومة بصورة علنية.

وقالت القناة 13 العبرية الخاصة، إن آيزنكوت وجه مساء الثلاثاء إلى شركائه في "معسكر التغيير" بشان إحراز "تقدم كبير" في المحادثات مع حزب "يهدوت هتوراه".

وأشارت القناة إلى أن آيزنكوت "يقدر بأنه سيتمكن من أداء الحكومة اليمين الدستورية قبل نهاية المهلة المطلوبة".

وتنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر المقبل، فيما يمكنه طلب تمديدها لمدة 14 يومًا إضافيًا.

كذلك، وبحسب القناة "أطلع آيزنكوت شركاءه على أن المحادثات مع الليكود (بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو) لا تحرز تقدمًا في هذه المرحلة".

ويجري آيزنكوت مفاوضات لتشكيل حكومة منذ تكليفه بذلك في 8 نوفمبر الجاري، دون الإعلان عن إحراز تقدم ملحوظ.

ويواجه صعوبات في تشكيل الحكومة بسبب افتقار الأحزاب الأربعة في معسكره إلى أغلبية مطلقة في الكنيست (61 مقعدًا من أصل 120)، ما يجعله بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى لتمرير حكومته في البرلمان، فضلًا عن تباين مواقف حلفائه بشأن الشركاء المحتملين في الائتلاف الحكومي.

ويفضل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت تشكيل حكومة وحدة مع حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، فيما يدفع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان نحو التحالف مع أحزاب اليهود المتشددين "الحريديم".

في المقابل، يرفض جولان مشاركة نتنياهو في الحكومة، ويفضل تشكيلها بدعم من الأحزاب العربية.

وفي حال نيل حكومة آيزنكوت ثقة الكنيست، تصبح قائمة رسميًا ويؤدي رئيسها وأعضاؤها اليمين القانونية، لتنتهي بذلك مهمة الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو.