قال محمد صالحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ الدور المصري يمثل شريان دعم أساسي للشعب الفلسطيني في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية بقطاع غزة، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية واللجنة المصرية في القطاع، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، والضغوط التي تبذلها لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وأضاف صالحة، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهود المصرية أسهمت في إعادة فتح بعض المعابر التي سبق إغلاقها، وإدخال الوقود والغاز والمستلزمات والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات.

وأوضح أن اللجنة المصرية تؤدي دورًا مهمًا في إنشاء المخيمات داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عشرات المخيمات التي يجري تجهيزها تستهدف استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين والنازحين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الإنسانية الضرورية.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية في القطاع بالغة الصعوبة، وتتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية والدولية، مشددًا على أهمية استمرار الدور المصري لتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة والطارئة، خاصة مع اقتراب منخفض جوي متوقع خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن نحو ألف موقع في قطاع غزة مهدد بخطر الغرق، محذرًا من أن أكثر من 240 ألف أسرة قد تواجه كارثة إنسانية حقيقية نتيجة الأمطار وتداعيات المنخفض الجوي، الأمر الذي يستدعي التحرك العاجل لتوفير الخيام ومستلزمات الإيواء والحماية للنازحين.

وشدد صالحة، على أن الاستجابة الإنسانية لا ينبغي أن تقتصر على توفير الخيام والمساعدات المؤقتة، بل يجب أن تمتد إلى البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والبدء الفعلي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إعادة الإعمار وتوفير المساكن المؤقتة، وفقًا للبروتوكول الإنساني.